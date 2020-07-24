خاص| ننشر حركة تنقلات معاوني المباحث في مديرية أمن الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات معاوني المباحث بمختلف الإدارات والأقسام بمديرية أمن الجيزة، والتي اعتمدها اللواء طارق مرزوق وأجراها مدير المباحث اللواء محمود السبيلي.

الرائد تامر عبد العزيز إلى إدارة مباحث التموين، الرائد مجدي عوض ضابط بفرقة الوسط، الرائد عباس سعيد بفرقة حدائق أكتوبر، الرائد محمد بهاء رئيس نقطة الرماية، الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة أرض اللواء،

الرائد أحمد سرحان ضابط بفرقة العياط والبدرشين، الرائد محمد خليل فرقة مباحث الشيخ زايد، الرائد مينا خلف ضابط بفرقة الطالبية والعمرانية، والرائد أحمد حافظ ضابط مباحث البدرشين.

وشكلت الحركة نقل الرائد عبد العزيز فرحات إلى قسم إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والرائد محمد فراج إلى فرقة حدائق أكتوبر، والرائد أحمد البدري ضابط بوحدة مباحث أول الشيخ زايد، الرائد محمد طارق عبد العظيم معاون مباحث الهرم،

الرائد محمود فايز ضابط بفرقة شمال أكتوبر، الرائد عبد الرحيم رفاعي معاون مباحث الصف، الرائد محمد عطية معاون مباحث أول أكتوبر، الرائد أحمد مختار معاون مباحث العياط، الرائد كريم محمد معاون مباحث أطفيح والرائد عمرو مصطفى مباحث مباحث الدقي.

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وتضمنت الحركة نقل النقباء محمد مصباح ووليد جمال ومحمد السيد والنقيب جاسر رزق إلى قسم المساعدات الفنية، والنقيب هيثم جبر ضابط بوحدة مباحث سجن الصف المركزي، النقيب علاء الدين حسين ضابط بإدارة تأمين أكتوبر، النقيب هيثم رمضان معاون مباحث الحوامدية، النقيب محمد سكر معاون مباحث أبو النمرس، والنقيب أحمد حسانين بقسم البحث عن الغائبين بقطاع النفس، النقيب ماجد فوزي معاون مباحث الصف، النقيب مجدي فرج معاون مباحث منشأة القناطر، النقيب محمد عويس معاون مباحث الطالبية، النقيب أحمد جامع معاون مباحث حدائق أكتوبر، النقيب محمد رشاد رئيس قسم الرعايا اللاحقة، النقيب طارق ممدوح معاون مباحث العياط، والنقيب مؤمن عبيد معاون مباحث الحوامدية.

وجاء في الحركة أيضا النقيب أحمد عيد معاون مباحث منشأة القناطر، النقيب محمد خالد قسم مكافحة السيارات، النقيب كريم عبد الله إدارة تنفيذ الأحكام، النقيب فادي عماد معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، النقيب محمد طارق ضابط بقسم إمبابة والنقيب مصطفى الهادي ضابط بإدارة تأمين أكتوبر.

وشملت الحركة التي اعتمدها مدير الأمن، اليوم الجمعة، ملازم أول محمد الدبس معاون مباحث أوسيم، ملازم أول فتحي أحمد معاون مباحث أطفيح، ملازم أول محمد طه معاون مباحث كرداسة، ملازم أول محمود ناجي معاون مباحث الدقي،

ملازم أول محمد متولي معاون مباحث الوراق، ملازم أول إسلام حمدي معاون مباحث ثان الشيخ زايد، ملازم أول عادل محمد معاون مباحث إمبابة، ملازم أول أحمد سرحان معاون مباحث إمبابة.

وتم نقل ملازم أول عبد الرازق أشرف كمعاون مباحث البدرشين، ملازم أول أحمد العربي معاون مباحث بولاق الدكرور، ملازم أول محمد الأحول معاون مباحث الدقي، ملازم أول أمد عبد السميع ضابط بفرقة الطالبية والعمرانية، ملازم أول مهند خالد معاون مباحث أبو النمرس، ملازم أول محمد الضبع معاون مباحث العياط، ملازم أول محمد شحاتة معاون مباحث ثان أكتوبر، ملازم أول محمد مسعد إدارة الطرق والمنافذ، ملازم أول أحمد يحيى معاون مباحث ثان أكتوبر وملازم أول عبد الله مصطفى معاون مباحث الدقي.