"خطأ شائع".. هيئة الدواء تحذر من تقسيم أو طحن الأقراص لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، الجمعة، من تقسيم الأقراص الدوائية أو طحنها، ما لم يخبر الطبيب أو الصيدلي بسلامة ذلك.

وقال مركز المعلومات الدوائية التابع للهيئة عبر حسابه على فيسبوك، إنه يجب عدم تقسيم الأقراص أو طحنها ما لم يخبر الطبيب أو الصيدلي بسلامة ذلك الفعل، فبعض الأقراص تكون مغطاه لتصبح طويلة المفعول أو لحماية المعدة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الاستخدام الآمن والأمثل للدواء يقدم مركز المعلومات الدوائية جرعة وعي أسبوعية عن الأخطاء الدوائية الأكثر شيوعا وكيفية التغلب عليها ومنع تكرار حدوثها.