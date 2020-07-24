أبو العينين: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية أداها الشعب والجيش حفاظًا على الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):



قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت ملحمة وطنية عزفها الشعب والجيش حفاظا على هذه الأمة.. مشددا على ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية ووقوفه خلف القوات المسلحة.

وأضاف أبو العينين في مقال منشور بصحيفة الأهرام اليوم الجمعة، أن مصر تمر خلال هذه الأيام بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، ثورة العزة والكرامة، التي أرست مبادئ الحرية والعدالة، وكانت الشرارة لنضال الشعوب دفاعًا عن حقهم في الحياة بكرامة ومواجهة المستعمر الذي استهدف ثروات الشعوب.

وتابع أبو العينين أن الأحداث تتشابه والتحديات قاسية، فالإرهاب والتطرف استعمار العصر الحديث، الذي تدعمه وتقف وراءه دول لا تعرف سوي الغدر والتآمر، استباحت لنفسها هدم الأوطان ونشر الفوضى وتشتيت الشعوب للاستيلاء على ثرواته، في غياب دور قوي للمنظمات الدولية تستطيع من خلاله فرض الحق والسلام ومواجهة الطغاة في عالمنا الحديث.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر عاشت لحظات تاريخية وحماسية متقدة بالعزة والكبرياء مع إطلاق البرلمان قراره التاريخي بالإجماع بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي، في موقف اهتزت له الأوساط العالمية وأيقنت أن لمصر صوتا لا يغيب وسلاحا لا يغفل، ورسالة للعالم أن مصر "شعب وجيش" ضد الإرهاب وأن مصر لن تصمت على تدخل قوى خارجية بالمنطقة ونقل للمقاتلين فعندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري فإننا 100 مليون مقاتل وكلنا الجيش المصري.

وأكد أن التفويض كان بمثابة رسالة أن مصر "شعب وجيش" خلف قائدها الوطني الذي يدرك معنى الوطن والأمن القومي.

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وتابع أبو العينين: "تواجه مصر العديد من المخاطر، على حدودها الغربية، والإرهاب في شمال سيناء، ولعل ما تواجهه مصر من تحد قائم بشأن أمنها المائي على أثر ملء سد إثيوبيا يمثل معركة دبلوماسية أخرى وحرب وجود تتعلق بحياة 100 مليون، تلك القضية التي يتعامل معها الرئيس بحكمة وصبر شديدين، ومصر على لسان رئيسها وإرادة شعبها قالت كلمتها بأنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة ضمنتها المواثيق الدولية، مصر لا تصادر على حق أحد فى التنمية.. لكنها لن تقبل أن ينتقص من حق مواطن قطرة مياه".

وقال أبو العينين: "وسط كل تلك التحديات السابقة بات الشعب المصري مطمئنا يضع ثقته في رئيس وطني مخلص يمتلك القدرة على اتخاذ القرار العقلاني المدروس تداعياته على كافة الاتجاهات في التوقيت الصحيح بحكمة وذكاء ورؤية لاستشراف المستقبل.. فالشعب يمتلك يقينا وثقة متناهية في الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع كافة التحديات وتخطي الصعاب.. وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.. قائدا استطاع أن يحقق معجزة حقيقية من التقدم والإنجاز في كافة المجالات، وبأرقام غير مسبوقة عالميا.. السيسي رجل سلام يسعى إليه بشتى الطرق، ولكن عندما تكتب علينا الحرب اضطرارا فهو قائد وبطلا من رجال القوات المسلحة، مدافعا شرسا عن وطنه".

وأكد أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن الخط الفاصل سرت – الجفرة كان تحذيرًا وردعًا لعدم تخطي الخط الأحمر.. ودعوة سلام منعًا للقتال، بأن هنا حدًا فاصلًا بين سعي مصر لحل الأزمة الليبية سلميا عبر بنود مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة.. وبين دخول مصر الحرب.. كانت رسالة الرئيس واضحة أمام العالم.

وقال أبو العينين إن قواتنا المسلحة الباسلة كانت وستظل عبر تاريخها رمزا للشرف والنبل والشجاعة، جيشا من الشعب ويدافع عن الشعب، تاسع قوة عالمية ولكنه الأول فى العقيدة والوطنية والإيمان والتضحية، لا يحارب إلا دفاعًا عن الحق ووقوفًا في وجه الظلم والطغاة والإرهاب، جيش يمتلك كل الحب والتقدير والثقة في قلب كل مصري، فالجيش الذي قال عنه الرسول الكريم "خير أجناد الأرض" ليس في قاموسه الهزيمة أو الاستسلام نحن لا نعرف سوى النصر أو الشهادة.

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