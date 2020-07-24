تضم 15 برجًا بارتفاع 42 طابقًا.. وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الجمعة، المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

واستهل الجزار زيارته، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجري تنفيذها، وتضم 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 طابقًا، وتم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها.

وزار وزير الإسكان، المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقًا صغيرًا وعددًا من المحال، حيث تخطت نسبة التنفيذ 85%، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، والذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به.

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كما تفقد نموذجًا مكتملًا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية، بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5 شركات مقاولات كبرى؛ لتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات- فيلات- شاليهات)، إضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وانتقل الجزار، ومرافقوه؛ لتفقد كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، وتخطت نسبة التنفيذ أكثر من 90 %، بجانب تفقد الحى اللاتيني، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وتخطت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 55% من الأعمال الخرسانية للعمارات.

واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، وبلغت نسبة التنفيذ بالأعمال الخرسانية أكثر من 60%، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية– الحديقة المركزية– المسجد– الكنيسة– المسرح الروماني– الأوبرا– المباني التجارية والفندقية في الحي القديم– مجمع السينمات).