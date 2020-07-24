أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد مسلة العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد مسلة العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعد ظهر اليوم، مسلة الملك رمسيس الثاني التي تم نقلها إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث رافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك للوقوف على أعمال الترميم بها والتي تتم على قدم وساق بأيدى فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار بها.

وقد تم نقل هذه المسلة فى أغسطس الماضى إلى مدينة العالمين الجديدة بعد أن كانت معروضة فى حديقة الأندلس بالزمالك وتعتبر هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت الي مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم نقلها الي حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها الي حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر ، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.

جدير بالذكر أنه تم نقل هذه المسلة إلى مدينة العالمين الجديدة في تعاون وثيق بين وزارتي السياحة والآثار والإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار.

وكان قد جاء قرار نقلها بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية، وقام فريق العمل من أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل، بالاضافة الي اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها.

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