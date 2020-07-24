أخبار مصر | "مصر للطيران" تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الرحلات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الرحلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بيانا اليوم الجمعة، أكدت فيه أن الشركة شهدت اليوم أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو.
وأوضحت الشركة أنه من المقرر أن تقوم بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي ورحلتين إلى أبوظبي وميلانو"، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر" ورحلتين جويتين إلى "الكويت ومسقط".
وأضافت الشركة أن الرحلات الـ 41 من المقرر أن تنقل 4000 مسافر من جنسيات مختلفة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.