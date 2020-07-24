أخبار مصر | دراسات متضاربة حول عقار هيدروكسي كلوروكوين.. والصحة العالمية تحسم الجدل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسات متضاربة حول عقار هيدروكسي كلوروكوين.. والصحة العالمية تحسم الجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكتشف العلماء يوما بعد يوم العديد من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد، وقد آثار عقار هيدروكسي كلوروكوين حاله من الجدل خلال الفترة الماضية، حول مدي فعاليته في القضاء علي الفيروس.

وترصد "الخليج 365" أبرز الدراسات حول عقار هيدروكسي كلوروكوين:

دراسة حديثة:

كشفت دراسة حديثة نشرت في البرازيل، اليوم الجمعة عن عدم نجاح عقار "هيدروكسي كلوروكين" في مواجهة كوفيد-19.

وفق الدراسة أن المرضي الذين عولجوا بـ"هيدروكسي كلوروكين"، كانوا معرضين أكثر لمشاكل في القلب والكبد، وفق لما ذكرت "فرانس برس".

وقد تمت الدراسة تحت قيادة مجموعة من الباحثين والأطباء باسم ائتلاف كوفيد-19 البرازيل"، وخضعوا 667 مريضا لتلك الدراسة واستنتجت في 55 مستشفى بالبرازيل.

وكانت تهدف الدراسة الي معرفة إذا كان عقار "هيدروكسي كلوروكين"، يمكن أخذه مع المضاد الحيوي "أزيترومايسين"، لتحسين حالة مرضى مصابين بشكل طفيف أو معتدل بوباء كوفيد-19.

دراسات متضاربة:

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وبحسب دراسة فرنسية رائدة إن عقار هيدروكسي كلوروكوين أثبت نجاحه في علاج فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع دراسة أميركية تشيد بعقار هيدروكسي كلوروكين وقوته ضد الفيروسات التاجية "كورونا".

وبينت دراسة في فرنسا، أجراها البروفيسور ديدييه راوول، أن المرضى الذين تلقوا توليفة علاجية من عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين أتت نتائج فحوصهم المخبرية سلبية وتم علاجهم في غضون 6 أيام فقط.

توجيهات رئاسية ودولية:

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في الفترة الاخيرة عن عدة توصيات، والتي نصحت باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" أو "الكلوروكين" المضاد للملاريا بالاشتراك مع "أزيترومايسين".

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من فيروس كورونا.

وتوجهت العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية وأمريكا الي استخدام عقار هيدوكسين كلوروين في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

رد منظمة الصحة العالمية:

فيما كشفت منظمة الصحة العالمية في شهر يونيو الماضي عن وقف عقار هيدروكسي كلوروكوين فى التجارب السريرية، بناءً على الأدلة التى توضح أنه لا يؤدى إلى خفض الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات.