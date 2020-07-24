مصر | بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والتي شملت الضباط القادمون من الإدارات والمديريات على مستوي الجمهورية، خلال حركة التنقلات السنوية للشرطة 2020، وشملت الحركة تولي العميد خالد أبو العلا وكيل المباحث الجنائية لقطاع الوحدات، العميد محمد حسن رئيس مباحث إدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد حسام الدين أنور مدير إدارة تنفيذ الأحكام، العميد أحمد أبو زيد وكيل المباحث الجنائية لقطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، العميد مصطفى محمد مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، العميد عمرو البرعي وكيل المباحث الجنائية لقطاع المال، العميد حاتم حسن مدير إدارة المعلومات الجنائية، العميد مصطفى فتحي مدير مباحث التموين.

وتضمنت الحركة ترأس العقيد سامح درويش مكافحة جرائئم المخدرات، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش غرب الجيزة، العقيد محمد إمبابي رئيس قسم مكافحة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية الجنوبية، العقيد محمد علي رئيس قسم المصنفات الفنية، العقيد محمد الجيار وكيل إدارة مكافحة المخدرات، العقيد وليد العشري مدير إدارة راعية الأحداث، العقيد هاني شعروي مفتش مباحث فرقة الوسط، العقيد أحمد المليجي قطاع الوحدات، العقيد هيثم الجوهري وكيل إدارة تنفيذ الأحكام، العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق.

كما تضمنت تولي المقدم محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، المقدم محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، المقدم محمد عبد الهادي رئيس قسم البحث عن الغائبين بقطاع النفس، المقدم معتز غراب قسم مباحث المنطقة الأثرية والسياحية، المقدم إكرامي البطران وكيل فقة حدائق أكتوبر، المقدم أحمد إسماعيل ضابط بقسم التحريات، المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، المقدم محمد عفت رئيس قسم مكافحة الجرائم النوعية بقطاع المال، المقدم إيهاب صاوي رئيس قسم مكافحة قسم سرقة المساكن.