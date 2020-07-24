مصر | سامح درويش لـ"المخدرات".. تعرف على مديري الإدارات بقطاع أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سامح درويش لـ"المخدرات".. تعرف على مديري الإدارات بقطاع أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة، التي صدق عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية.

ترأس العميد مصطفى ياسين مكتب مكافحة جرائم الأموال العامة، والعميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، والعميد محمد حسن المنطقة الأثرية والسياحية، والعميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، والعميد محمد مصطفى إدارة العمليات، والعميد حازم الخولي مدير للطرق والمنافذ، والعميد مصطفى فتحي مديرا لمباحث التموين، كما تم تجديد الثقة للمقدم حسام بكير بإدارة المصنفات.

وترأس العميد سامح درويش مكتب مكافحة المخدرات، والعقيد محمد إمبابي مكتب مكافحة سرقة السيارات، في الوقت الذي تم نقل العقيد محمد الجيار والمقدم محمد عبد الرحمن إلى مباحث المصنفات، كما تولى العميد عمرو البرعي وكيل قطاع المال.

وتم نقل العقيد أحمد منير إلى قوات الأمن، والعقيد وليد العشري إلى مباحث رعاية الأحداث، والعميد حاتم حسن إلى إدارة المعلومات والمقدم أحمد الشربيني للمنطقة الأثرية (قطاع الجنوب).

Advertisements

وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تولي العميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، العميد محمد حسن، السياحة والآثار، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي، إدارة الطرق والمنافذ، العميد مصطفى يس الأموال العامة.

وتضمنت الحركة نقل العميد عمرو البرعي لقطاع المال، العقيد سامح درويش لمكافحة المخدرات، وتولي العميد أيمن شرقاوي مفتشا لفرقة الغرب "بولاق الدكرور_ الجيزة"، العميد محمد إمبابي لإدارة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني المنطقة الأثرية بالجنوب، العقيد محمد عبد الرحمن، لإدارة المصنفات، العقيد محمد الجيار لإدارة المصنفات، العقيد محمد الصغير مفنش الأهرام، العقيد محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، المقدم إكرامي البطران وكيل حدائق أكتوبر.

كما تضمنت الحركة تولي المقدم عمرو فاروق رئيسا لمباحث قسم الحوامدية، المقدم أحمد عكاشة رئيسا لمباحث قسم العمرانية، الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث قسم الجيزة، الرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث قسم الهرم، الرائد أحمد يسري رئيسًا لمباحث مركز شرطة اطفيح، الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث قسم شرطة إمبابة، الرائد إسلام السيد رئيسا لمباحث قسم شرطة الطالبية، الرائد محمد ادريس رئيسا لمركز شرطة العياط، الرائد محمد العشري رئيسا لمباحث مركز شرطة الصف، الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيسا لنقطة أرض اللواء.

وشملت الحركة أيضًا تولي العقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق (أطفيح_الصف)، ونقل العقيد حاتم حسن لإدارة المعلومات، العقيد أحمد منير لقوات الأمن، العقيد هاني شعراوي مفتش الوسط (الدقي والعجوزة)، العقيد وليد العشري لإدارة الأحداث.