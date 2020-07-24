مصر | نشرة حوادث الخليج 365: التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة، التي صدق عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تولي العميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، العميد محمد حسن، السياحة والآثار، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي، إدارة الطرق والمنافذ، العميد مصطفى يس الأموال العامة.

مات دفاعا عن شقيقته.. النائب العام يكشف تفاصيل قتل إسلام سعد بالدقهلية استجوبت النيابة العامة، بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، متهما مقرا بواقعة التعدي على المجني عليه «إسلام سعد» بمحافظة الدقهلية، وعثرت على تسجيل لها أثناء ارتكابها، وتستكمل سائر التحقيقات.

ضبط عامل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي باستخدام العملات الافتراضية Advertisements نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي باستخدام العملات الافتراضية.