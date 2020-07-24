شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مواني بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، سجل منها ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن وجميعها سفن حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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