شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سير العمل داخل وحدة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة المنيا، مشدداً على سرعة الانتهاء من ادخال كافة البيانات الخاصة بالمخالفين للسير في الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وتتستقبل المحافظه صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يومياً.

وفي نفس السياق تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، وذلك لمتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتقديم الشكاوى والطلبات، وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء.

أكد نائب المحافظ، أن توجيهات المحافظ تضمنت وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كـفـاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

ووجه نائب المحافظ، الجهات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، وأيضا الحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.

ودعا نائب المحافظ المواطنين إلى ضروره الإسراع في تقديم طلبات التصالح، وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوماً اعتباراً من 15 يوليو الجاري، مؤكداً أن تخفيض أسعار التصالح والذي ستقرره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون سارياً على جميع الطلبات التي تم تقديمها.

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