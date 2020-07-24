شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» بالشرقية يقبل 13 طعنًا من المستبعدين من انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برئاسة المستشار أشرف عمران، في جلستها المسائية والتي امتدت حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبول ١٣ طعنا من المرشحين المُستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالدائرة ١٨ بقطاع شرق الدلتا شكلا، وفي الموضوع بوقف القرار السلبي المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من أثار، ليصل إجمالي عدد المرشحين لخوض الإنتخابات على المقاعد الفردية إلى ٥٥ مرشحا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية، بإشراف المستشار حامد سرحان، قررت استبعاد ٢٢ متقدمًا من بين ٦٤ مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة. وأعلنت المحكمة استمرار ٤٢ مرشحًا لخوض الانتخابات على ٧ مقاعد فردية في دائرة المحافظة، وقبلت أوراق ١٥ مرشحا ضمن القائمة الوطنية الوحيدة المرشحة في قطاع شرق الدلتا.

فيما قدمت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أوراق ترشحها بقطاع شرق الدلتا؛ لخوض الانتخابات بمجموعتين ن القوائم إحداها أساسية والأخرى احتياطية، تضم القائمة المرشحين 10 مرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشحين من حزب مصر الحديثة، ومرشح واحد لكل من حزب حماة وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهوري.