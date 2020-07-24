شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء تعاقده مع أحد الفنادق.. صاحب مركز غوص يناشد «العناني» الموافقة على تجديد الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد صاحب مركز غوص بمدينة الغردقة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الموافقة على تجديد ترخيص المركز، وذلك بعد قيام أحد الفنادق بعدم تجديد التعاقد معه بشأن المكان المستأجر للمركز بسبب رفع القيمة الإيجارية مما أوقع أضرار مالية وفقد العاملين بالمركز من الغطاسين والعمالة لوظائفهم.

وقال عمرو إبراهيم، صاحب مركز غوص، إنه استأجر مقرا لمركز الغوص بإحدى القرى السياحية لمدة ثلاث سنوات، «وعقب انتهاء العقد مع القرية السياحية وذلك لرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير مما اضطرني لترك المكان المستأجر والبحث عن مكان جديد حتى يتم الترخيص عليه، وبعد شهر تم العثور على المكان الجديد، تقدمت بطلب لوزارة السياحة لتجديد الرخصة حتى فوجئت بقرار من الوزارة بإلغاء الرخصة لقيام مسؤولي الفندق الذي تم فسخ التعاقد معهم بإبلاغ وزارة السياحة بفسخ عقد الايجار لمركز الغوص وهذا تم بدون أي انتظار لتجهيز المقر الجديد لمركز الغوص بقرية سياحية جديدة تم استئجار مقر لمركز الغوص».

وأضاف «إبراهيم» أنه تقدم بتظلم من قرار إلغاء الترخيص لوزير السياحة حتى يتم تجديد الترخيص لمركز الغوص وذلك حفاظا على العمالة الموجودة والالتزام بالتعاقدات التي تمت مع شركات السياحة لتنظيم رحلات الغوص من عدة دول.