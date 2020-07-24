شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بمنع التجمعات خلال أيام العيد وعرض كميات وفيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا تكثيف المتابعة على النظافة وعدم تراكم القمامة بالشوارع وتشكيل مجموعات عمل من منظومة النظافة طوال فترة أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة وإزالة الإشغالات من الشوارع وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، والتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لعرض كميات وفيرة من اللحوم وتوفير السلع الأساسية بأسعار اقتصادية للمواطن البسيط لسد احتياجاته خلال أيام العيد .

فيما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين وكذا التنبيه على مديرى المجازر بضرورة فتح المجازر طوال أيام العيد مجانا والعمل على تنظيم عملية الذبح والكشف عليها .

وأكد محافظ المنوفية على عمل نوبتجيات من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الأعطال المفاجئة، مشددا على عدم قطع التيار الكهربائى أيام أجازة عيد الأضحى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها