شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة على الصيدليات بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، تم من خلالها مداهمة إحدى الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص، وتفتح أبوابها للجمهور، وتقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الدوائية لضبط سوق الدواء، وضبط أماكن بيع الأدوية والمستلزمات غير المرخصة لضمان توفير منتج طبي آمن حفاظاً على صحة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من ٤٤ ألف قرص وعبوة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلي قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتم تشميع الصيدلية، وتحرير المحضر اللازم لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ديرب نجم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة التفتيش الصيدلي وجميع مفتشي الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

تشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية

تشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية

تشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية