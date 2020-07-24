شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديد متأثرا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية المهندس أشرف العجوز، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكة الحديد، إثر وفاته متأثرا بفيروس كورونا المستجد. وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. أكد المحافظ، أن الدولة المصرية تكثف كافة جهودها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وأن نكون جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية لكى نمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر. كما يتقدم الجهاز التنفيذي لمحافظه الشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى أن يسكنه فسيح جناته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 90,413

تعافي 31,066

وفيات 4,480

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