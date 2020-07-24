شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الأردنية» تعلن آخر موعد لإعفاء العمالة الوافدة وعائلاتهم المغادرين من الغرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة العمل الأردنية 16 أغسطس المقبل كآخر موعد للتسجيل على منصة حماية (hemayeh.jo) الموقع الإلكتروني للوزارة للعمالة الوافدة المغادرة الأراضي الأردنية .

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب، إلى أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، حدد 16 أغسطس، أخر موعد للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وكشف الوزير الأردني، أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون .

وأكد أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي مغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الإعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.