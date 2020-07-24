شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوحدة المحلية لـ«رشيد» تعقد مؤتمرًا جماهيريًا بقرية «الجديدة 3» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المهندسة سلوى زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد في محافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية الجديدة 3، وأكدت خلاله على أهتمام المحافظة الدولة بتلبية طلبات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مشيرة إلى أن توجيهات اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية النزول إلى القرى والتلاحم مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول واقعية للمشاكل الحياتية.

وعقدت «زكى» لقاءًا موسعًا بالقرية التي تتبع الوحدة المحلية لقرية الساحل التابعة لمركز رشيد بحضور محمد عباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، واستمعت لمطالب الأهالى واحتياجاتهم.

وطالب الأهالى برصف الطريق المؤدى للقرية بطول ٢ كيلو متر، وإنارة الطريق المؤدى إلى المقابر ورصفه وتخصيص قطعة ارض لبناء مركز للشباب، ووعدت «زكى» بمحاولة تلبية مطالبهم بالتنسيق مع محافظ البحيرة، ومن جانبهم أعرب الأهالى عن تقديرهم لزيارة رئيس المدينة باعتبارها أول زيارة لمسؤول إلى القرية.

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3

المهندسة سلوى زكى، رئيس مدينة رشيد، تعقد مؤتمرًا جماهيريًا فى قرية الجديدة 3