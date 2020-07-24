شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء و يشدد على تكثيف أعمال النظافة و إزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .

وشدد اللواء عادل الغضبان ، على ضرورة تكثيف الجهود فى أعمال النظافة والارتقاء بكافة الأحياء و الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى للمدينة ، ومنع أى أشكال للمخالفات وتراكمات القمامة التى تضر بالشكل العام للأحياء ، وكذلك شدد على متابعة ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة أول بأولا ، نظرا لأهمية هذا الملف طبقا لتعليمات القيادة السياسية ، و العمل بكل حزم للقضاء على مختلف أنواع التعديات .

وتوجه المحافظ بالشكر لرؤساء الأحياء والأجهزة التتفيذية ببورسعيد لمجهوداتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية والتى شهدت مشروعات عملاقة على أرض بورسعيد فى مختلف القطاعات موجها بالاستمرار فى بذل المجهودات للارتقاء بمستوى المحافظة و تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .