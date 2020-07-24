شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٢٩ عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح، لضبط سوق الدواء البيطري والأدوية والعيادات المخالفة، تم من خلالها المرور على 4 مراكز بيع أدوية بيطرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفة لمركزين بيع، وضبط 329 عبوة لـ 21 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.