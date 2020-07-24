شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى والتنسيق لفتح المجازر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، ورفع حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية وإلغاء الإجازات، وفتح المجازر لذبح الأضاحي طوال أيام العيد.

في الشرقية، قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تقرر إرجاء الأجازات والراحات للعاملين بالصحة العامة والمجازر والمخلفات والجلود، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بكل مركز لتلقي شكاوى المواطنين وحلها على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس المدن لرفع المخلفات من المجاز يوميا.

وأضاف أنه تقرر تيسير خدمة الذبح بالمجازر طوال أيام العيد للأضاحي بالمجان، لاستقبال ذبائح الأهالي المطابقة للمواصفات بعد إجراء الكشف عليها قبل وبعد عملية الذبح .

وفي القليوبية كلف المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، ووقف الإجازات لجميع المسئولين بالجهاز التنفيذي وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة، سواء في أيام العيد .

وقرر المحافظ تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من

وفي سوهاج، قال المحافظ اللواء طارق الفقي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والقرى لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذى للعيد، ومتابعة تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التي أكد عليها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمصالح والمنشآت الخدمية والشوارع والميادين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

وفي المنيا، قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان.

ووجه المحافظ مديريتي التموين والطب البيطري، والوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف القرار، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجه فيروس كورونا، خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى.

وفي البحر الأحمر قررت مديرية الطب البيطري إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن المحافظة، وقال الدكتور فتحى سلمي مدير الطب البيطري أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لاستقبال أي شكاوى خلال أيام العيد، بالإضافة إلى غرف عمليات بكل إدارة بيطرية بمدن المحافظة.

وأضاف، أنه تم التنبيه على المواطنين بمنع الذبع بالشوارع حفاظا على الصحة العامة والنظافة، وأنه تم تخصيص 5 مجازر للذبح بالمجان بمدن المحافظة، وذلك حتى يتمكن الأهالي من لذبح الاضاحى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وأنه تقرر فتح مجزر السلام بالغردقة، ومجزر القصير ومجزر سفاجا ومجزر الشلاتين، ومجزر غارب.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر أن تقرر ان يكون الذبح مجانًا بجميع مجازر المدن التابعة للمحافظة خلال عيد الأضحى، وشدد المحافظ على عدم الذبح بالشوارع والالتزام بالذبح بالمجازر، على أن يتم تطبيق غرامة على من يخالف التعليمات.

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وفي أسوان، قرر المحافظ اللواء أشرف عطية فرض غرامة 3 ألاف جنيه على ذبح الاضاحي في الشوارع وخاصة في ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد.

وقرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إزالة الشوادر

وفي شمال سيناء، قرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام العيد الأضحي، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بكل مديرية، ومجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

وفي الأقصر، شدد المحافظ مصطفى الهم على توفير كافة السلع الأساسية وشن الحملات لضبط الاسواقن مشيرًا إللى أنه يتم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية لفحص والتأكد من جودة وسلامة المنتجات .

وكدت مديرية الطب البيطري على فتح وتشغيل كافة مجازر الاقصر الحكوميه، والتى يبلغ عددها 5 مجازر لذبح الاضاحى مجانا، مع منع الاجازات لجميع اطباء المجازر والتفتيش على سلامة اللحوم .