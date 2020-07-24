شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعلن حركة الضباط الداخلية بالمديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، حركة الضباط الداخلية بالمديرية، والتي شهدت عدد كبير من التنقلات والترقيات، مع الابقاء على بعض قيادات المديرية ورؤساء المباحث في أماكنهم.

وتضمنت الحرمة تولي العميد عمرو البرعي قطاع المال، والعقيد علاء فتحى رئيسا لقطاع أكتوبر بدلًا من حنوب الجيزة، والعقيد هاني شعراوي مفتشا لقطاع وسط الجيزة، وتصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعقيد مصطفي ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، والعميد محمد مصطفي مدير العمليات، والعميد مصطفي فتحي لإدارة التموين، كما تم نقل العميد خالد أبوالعلا مديرا لقطاع الوحدات، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر.

وشملت الحركة تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، العقيد محمد الصغير مفتش الهرم، العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، ومؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة،والمقدم احمد عصام رئيسا لمباحث الهرم.

والإبقاء على المقدم هانى الحسيني رئيسا للدقي والرائد حسام العباسي معاونا، والمقدم طارق مدحت رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر.

يأتي ذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة التي تضمنت عدد كبير من مديريات الأمن ومساعدي الوزير، واعتماد الترقيات، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

Advertisements