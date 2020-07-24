شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في أعداد مصابي كورونا بالمحافظات.. والوادي الجديد تسجل «صفر إصابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مستشفيات الحجر الصحي في المحافظات انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات، ووصلت إلى «صفر» في الوادي الجديد.

ففي قنا، أعلن مستشفي قنا العام للعزل عن تعافي وخروج 12 حالة جديدة، معظمهم من كبار السن، بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفي.

وفي الوادي الجديد، قال المحافظ اللواء محمد الزملوط، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو إشتباه بجميع مراكز المحافظة لأول مرة منذ ظهور المرض بالمحافظة، مشيرا إلى انتهاء مدة العزل المنزلى لــ51 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، بالاضافة إلى تعافي حالتين من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفي الحميات وتسجيل حالتي وفاة بمركز الخارجة.

وفي البحيرة، أعلنت مديرية الصحة أن 3 مستشفيات في المحافظة لم تسجل إصابات جديدة، ووذكرت المديرية في بيان لها أن مستشفيات شبراخيت المركزى وإيتاى البارود المركزى وحميات كفر الدوار لم تسجل أي إصابات جديدة ولم يتم تسجيل أي إصابات في الفريق الطبى منذ 4 أيام.

وفي المنيا، كشفت التقارير الصادرة عن 14 مستشفي مخصصة للعزل عن انخفاض حالات الإصابة بوباء كورونا خلال الأيام الماضية، وانخفاض المحتجزين لتلقي العلاج إلى عدد يتراوح بين 10 و15 حالة بكل مستشفي.

وأعلن مستشفي عزل مطاي بإشراف الدكتور اشرف يعقوب، مدير صحة مطاي، عدم تسجيل حالات إصابة خلال اليومين الماضيين بدائرة مركز مطاي ودخول حالة واحد محولة من مستشفي عزل ملوي، كما أعلن مستشفي عزل بني مزار، عن دخول حالات فردية واحتجاز 12 مصابًا داخل مستشفيات الصدر والحميات.

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وفي الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، عن خروج 20 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بينهم 5 حالات كانوا بالعناية المركزة و7 حالات من كبار السن ما بين 60و70 عاما، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء ليتجاوز عدد المتعافين أكثر من 1063 متعافيا.