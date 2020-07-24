إنفوجراف..فيتش: مصر ستكون النموذج المضئ فى الشرق الأوسط بتحقيقها معدل نمو 2.6

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على ما قالته مؤسسة فيتش عن مصر. وقالت المؤسسة إن مصر ستكون النموذج المضئ والنادر فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهى الوحيدة التى ستحقق معدل نمو سنوى موجب 2.6%. ومؤخرا صدر تقرير عن مؤسسة فيتس كشف عن احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5% فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%.

انفوجراف

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