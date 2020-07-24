شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى: نجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الأفريقى، أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

كما وجه الاتحاد الأفريقى دعوة لمصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد قال، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عُقدت الثلاثاء، حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.

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