شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدى التكافل الاجتماعى بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الأوقاف: لا صحة لتحديد زمن الخطبة بـ7 دقائق
وزير السياحة ومحمد العبار يشاهدان فيلما عن العمل بفندق "العنوان" مراسى
البابا تواضروس عن بيان البرلمان حول إرسال قوات للخارج: يعبر عن الشعب وصوته
استجابة لليوم السابع..التنمية المحلية تكلف حى الدقى بتطوير صرف مساكن السودان
ننشر التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة
محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بدون تصريح من الطب البيطرى
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدى التكافل الاجتماعى بمناسبة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.