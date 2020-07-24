شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدى التكافل الاجتماعى بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير الأوقاف: لا صحة لتحديد زمن الخطبة بـ7 دقائق كنائس الوادى الجديد تستأنف قداساتها غدا بحضور 30 فردا والحجز مسبقا أون لاين وزير السياحة ومحمد العبار يشاهدان فيلما عن العمل بفندق "العنوان" مراسى البابا تواضروس عن بيان البرلمان حول إرسال قوات للخارج: يعبر عن الشعب وصوته استجابة لليوم السابع..التنمية المحلية تكلف حى الدقى بتطوير صرف مساكن السودان حى مصر القديمة: العقار المنهار صادر له قرار إخلاء منذ أيام مترو النزهة ـ عدلى منصور بالخط الثالث يستعد لاستقبال الجمهور موجز المحافظات من تلفزيون الخليج 365.. حكايات جثث الغرقى فى الإسكندرية نص "إنشودة العذراء" بعد إطلاقها من الكنائس يوم حدادها على آيا صوفيا ننشر التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة Advertisements محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بدون تصريح من الطب البيطرى التعليم: قرض تمويلى لتقسيط مصروفات المدارس اليابانية في 24 محافظة التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي بمناسبة العيد التأمينات تواصل غدا صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الاضحى الزراعة: برتوكول دولى لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم فى تصدير منتجاتهم هيئة الرعاية الصحية: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر قريبا التموين: صرف 85% من مقررات شهر يوليو حتى الآن وزير الأوقاف: أؤكد تقديرى واعتزازى بمستوى أداء قيادات الوزارة وجميع العاملين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدى التكافل الاجتماعى بمناسبة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.