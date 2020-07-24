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شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر دير القديسة دميانة بالبرارى، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيا بالفتيات القبطيات، منهم أمراة تّدعى أنها راهبة بالدير وأن أسمها الراهبة " أغابى " وبصحبتها شخص أخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل ، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.
وأكد الدير فى تحذيره، اليوم الجمعة، على أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير ، ويرجو من جميع أبناء الكنيسة توخى الحذر عند التعامل فى مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التى تنطوى على الاحتيال والخداع.
دير القديسة دميانة بالبرارى
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