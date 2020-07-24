شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات من تلفزيون الخليج 365.. حكايات جثث الغرقى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجزًا خاصا بأخبار المحافظات، وأبرز الأحداث التى شهدتها المحافظات المختلفة اليوم الجمعة، وهو الموجز الذى قدمته الزميلة حور محمد، وأعده الزميل رامى نوار.

وجاء فى مقدمة وأبرز أخبار المحافظات خبر إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة، وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مركز إدكو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

رصدت كاميرا الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، محاولات بعض المواطنين نزول مياه شاطئ النخيل، رغم التحذيرات التى فرضتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وغرق ما يقرب من 21 شخصا.

وأكد اللواء جمال رشاد على أن خدمات إدارة السياحة والمصايف تنتشر بطول شاطئ النخيل والشواطئ المجاورة وهم متواجدين يوميا من 6 صباحا و حتى المساء، لمنع أى شخص من التسلل للشاطئ ولكن المواطنين يتسللون فجرا، مناشدا أهالى المحافظات المجاورة والأقليم بعدم تعريض حياتهم وحياة أبنائهم للمخاطرة.

كما جاء فى الموجز، شهد شاطئ الصفا غرب الإسكندرية حالة من الحزن وتجمع العشرات من أهالى الغرقى الذى لقوا مصرعهم فى الساعات الأولى من صباح أمس بسبب ارتفاع الأمواج وعدم جاهزية الشاطئ للسباحة، نظرا لغلقه بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية وعدد من الغطاسين، البحث عن غريقين بشاطئ الصفا من منطقة العجمي عقب انتشال غريقين لفتاة وشقيقها، وسط تواجد القيادات الأمنية ومسئولى السياحة والمصايف بمكان الحادث.

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وتضمن الموجز، تسجيل مديرية الشئون الصحية، بالوادي الجديد، صفر إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ ظهور الفيروس في المحافظة، وجاء فى البيان رقم "91" للجنة متابعة أزمة فيروس كورونا المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبرئاسة نائب المحافظ، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه اليوم بجميع مراكز المحافظة، وانتهاء مدة العزل المنزلى لــ51 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى.

كما تضمن الموجز، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، لـ1053 متعافيا من فيروس "كوفيد 19"، وأجريت داخلها 16 حالة ولادة لسيدات مصابة بكورونا.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، إنه خلال الساعات الماضية خروج 20 حالة شفاء، ومن بين حالات الخروج ثلاث حالات كانوا فى الرعاية المركزة، وأيضاً حالتين كانوا في الرعاية المتوسطة، وأيضاً 7 حالات لكبار السن ما بين 60 و 70 عاما.

فيما نفذت مديرية أمن سوهاج، حملة لإزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – وهي الحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، وأسفرت الجهود عن تنفيذ "25" قرار منها "16 " حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، و" 6 " قرارات تعدي علي منافع النيل ، و "3 " حالات تعدى علي أملاك الري بإجمالي " 14 " قيراط ، " 12" سهم ، " 160 " متر.

وفى المنوفية، أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 112 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهلة تلقى طلبات تقنين الوضع لمخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل، موضحًا أن الرسوم مسددة من الطلبات المقدمة بلغت قيمتها 11 مليونا و520 ألفا و639 جنيها حتى الآن، ومعلنا استقبال المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة 29 ألفا و500 طلب من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية لتحصيل رسوم التصالح المقررة فى هذا الشأن.