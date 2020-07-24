شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 68,663 إصابة بكورونا و1100 وفاة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة جونز هوبكنز، إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 68,663 إصابة و1100 وفاة خلال يوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

ورصد موقع "انفوجرام" المعني بتدقيق وإحصاء حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وصول عدد الإصابات إلى 2 مليون، في حين وصلت اعداد الوفيات جراء الفيروس المتفشى إلى 126 ألف حالة، وارتفعت أعداد حالات التعافى إلى 467 ألف شخص.