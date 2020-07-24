أمريكا تسجل 68,663 إصابة بكورونا و1100 وفاة خلال يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة جونز هوبكنز، إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 68,663 إصابة و1100 وفاة خلال يوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
ورصد موقع "انفوجرام" المعني بتدقيق وإحصاء حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وصول عدد الإصابات إلى 2 مليون، في حين وصلت اعداد الوفيات جراء الفيروس المتفشى إلى 126 ألف حالة، وارتفعت أعداد حالات التعافى إلى 467 ألف شخص.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى 604 ألف إصابة، توفى منها 25 ألف ، بينما تعافى 38.144 ألف.
وجاءت إسبانيا فى المركز الثانى من حيث عدد الإصابات، بنحو 173 ألف إصابة، توفى منها 18.600 حالة، وتعافى 68 ألف حالة، وتلتها في معدلات الإصابة إيطاليا بـ 162.488، ثم فرنسا بعدد 143.303 حالة، يليها ألمانيا بعدد 131.359 حالة، ثم بريطانيا بنحو 93.873 حالة، والصين بـ 82.249 حالة، يليها إيران 74.877 حالة، ثم تركيا بنحو 65.111 حالة، يليها بلجيكا التى جاءت فى المرتبة الـ 10 عالميا بعدد 31.119 حالة.
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