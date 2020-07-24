شكرا لقرائتكم خبر عن مليون شخص يبدأون الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، غدًا السبت، الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية «تجاري، صناعي، زراعي، فندقي» نظام «الثلاث- الخمس» سنوات بالدور الأول، حيث يؤدي الامتحانات 776161 طالبًا وطالبة أداء امتحان اللغة العربية، وذلك في 2987 لجنة سير، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس المقبل، وفقا للجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب، غدًا السبت، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وطالبت الوزارة الطلاب بالحضور لمقر لجان الامتحانات قبل بدئه بساعتين على النحو التالى:

طلاب نظام الثلاث سنوات:

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

وطلاب نظام الخمس سنوات: ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00- 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم البدء في أعمال تقدير الدرجـات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقـدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.

ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقررًا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية على مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس مساء الثلاثاء 21 يوليو 2020 حضره نائب الوزير لشؤون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقٍ بلاستيكي للوجه، وواقٍ للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

جدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى سبعة عشر يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.