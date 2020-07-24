شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير دخول برج ملوى بمحافظة المنيا، الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف /أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان )، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62 % حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 10 أبرج على التوازي بمراحل متفاوتة.

ويعتبر برج ملوي بالمنيا هو خامس برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبوقرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد/ 60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ٩٨١ كم بتكلفة ٩.٨ مليار جنية، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.