شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مديرية أمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الخاصة بمديرية أمن الجيزة، التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود اسلبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، وشملت الحركة تولى العقيد أحمد الوتيدى مفتش مباحث غرب الجيزة، منصب رئيس مباحث قطاع الغرب، وتولى العميد علاء فتحى مفتش مباحث جنوب الجيزة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعميد محمد إمبابى رئيس مباحث مكافحة سرقة السيارات، والعميد خالد أبو العلا رئيس مباحث قطاع الوحداث، والعميد مصطفى ياسين رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة.

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كما شملت الحركة، تولى العميد مصطفى فتحى منصب مدير مباحث التموين، والمقدم إكرامى البطران، رئيس مباحث الحوامدية، وكيل فرقة أكتوبر، ونقل العميد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، لتولى منصب وكيل قطاع المال بالمديرية، وتجديد الثقة للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم الدقى، وتولى الرائد مؤمن فراج رئيس مباحث قسم إمبابة، بينما تولى المقدم محمد ربيع منصب مفتش مباحث أكتوبر، وتجديد الثقة للرائد وليد كمال، معاون مباحث أوسيم.

بينما تولى الرائد عمرو فاروق رئبس مباحث مركز الحوامدية، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد محمد العشرى رئيس مباحث الصف، والرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز أطفيح، والرائد إسلام عكاشة تم نقله من قسم شرطة العمرانية إلى قسم شرطة الشيخ زايد، ونقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث نقطة حدائق الأهرام، إلى رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، وأتى خلفا له الرائد محمد بهاء.