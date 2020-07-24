شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الطفولة والأمومة يناقشون "الحق فى الصحة" بختام جلسات برلمان الطفل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحت عنوان "حق الطفل في الصحة" أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة مشاركة 4 أطفال هم أعضاء البرلمان العربي للطفل، في الدورة الرابعة والختامية للبرلمان، والتى عقدت عن بعد فى الشارقة بدولة الإمارات، خلال الفترة من 19 – 23 يوليو الجارى عبر تطبيق zoom.

وشارك فى الجلسة كلاً من "رنا أحمد شوقى" 16 عاما، و"أدهم محمد عبد الرحيم" 16 عاما، و"شهد أحمد محمد" 15 عاما، و"عبد الرحمن عفت على" 15 عاما بالتنسيق مع إسماعيل النكلاوى ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ سعادتها بمشاركة بنات وأولاد المجلس بجلسات البرلمان العربى، والذى تتبناه دولة الإمارات طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وقد تم تأسيسه بهذا الشكل الراقى، ليؤكد على أهمية حق الأطفال فى المشاركة، لافتة إلى أنه يعد نهج جديد يعلمهم تولى القيادة والمسئولية والمشاركة الجادة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين البلدان والتعلم من الثقافات المختلفة.

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وأكدت السنباطى، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد اتخذ عدة خطوات استباقية فى مجال مشاركة الأطفال وذلك لخلق جيل واع ومدرك لحقوقه وواجباته وفقاً للدستور والمواثيق الوطنية والدولية.

كما لفتت السنباطي إلى أهمية موضوع الجلسة وهو "حق الطفل في الصحة" وهي على رأس أولويات الحقوق والتي تضمن حقه في البقاء والنماء السليم، مؤكدة على أهمية التنشئة السليمة والصحية للأطفال وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد العمر الذهبي للطفل.

وقد أشادت أمين عام المجلس بهذه المبادرة التى تتبناها دولة الإمارات الشقيقة والتي تعكس مدى الاهتمام بتنشئة الطفل والتأكيد على حقوقه.

كما أدلى الأطفال بتوصياتهم المتعلقة بموضوع الجلسة، والتي تمثلت حياة الطفل بعد جائحة كورونا "كوفيد 19" وضرورة رفع وعي الأمهات والآباء حول صحة الطفل أثناء الحمل وما بعد الولادة، بالإضافة إلى أهمية تطعيم أولادهم، كما أكدوا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة الحرص على صحة الطفل النفسية في هذه المرحلة والتي ستساهم بشكل كبير في تشكيل حياته فيما بعد، كما أوصوا بضرورة إنشاء مراكز طبية مجهزة لدعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى الوعي الذاتي ومحاربة الجهل والأساليب البدائية للتعامل مع الأمراض بشكل عام، فضلا عن أهمية تلقى الطفل الرضاعة الطبيعية منذ ساعاته الأولى، وأهمية الحرص على وضع برنامج تغذية سليم.