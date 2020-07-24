شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تحصين 1.7 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر يوينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد أسفرت عن تحصين (1,769,681) طائر خلال شهر يونيو 2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، وقد بلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها ( 909) مزارع خلال نفس الفترة، هذا وقد بلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية، التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات (3268) تصريح وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 2,986,058) طائر.

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وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

وذكر تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وأعداد شهادات الأمان الحيوى، تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، وإعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، وتنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة.

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية، وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه حول البؤرة على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية ،و جرعة منشطة ) قبل تسويقها.