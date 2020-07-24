شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فشل فى علاج أطفاله الثلاثة فقرر الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذى رصدته منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ نظرا لإصابتهم بمرض وراثى نادر ومعانتهم من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة. وفى هذا الفيديو نستعرض تفاصيل القصة .. Advertisements

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