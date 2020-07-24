شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الوادى الجديد تستأنف قداساتها غدا بحضور 30 فردا والحجز مسبقا أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت، إيبارشية الوادى الجديد استئناف صلوات القداسات، مع بدء فتح تدريجى لمختلف للكنائس، وفق إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ووضعت كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، فى الوادى الجديد، جدولا يحدد طريقة حضور القداسات عبر الحجز المسبق من خلال الموقع الإلكتروني للإيبارشية أو الاتصال بأرقام هواتف داخل الجدول، كما تضمن إرشادات وطرق حضور القداسات ومواعيدها التى ستبدأ غدا السبت.

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وأوضحت الإيبارشية، أن عدد حضور القداس الواحد 30 فرد فقط، على أن يكون هناك قداسين كل الأيام عدى الجمعة والأحد، مع إرشادات لكيفية الإجراءات الاحترازية قبيل حضور القداس، متضمنة قياد درجات الحرارة للمصلين قبيل دخول الكنيسة، وارتداء الكمامة منذ دخول القداس حتى خروجه، ومنع القبل والسلامات داخل القداس، والحفاظ على التباعد الاجتماعى أثناء الإقدام على التناول، على أن يحضر كل شخص زجاجة مياة ولفافة تناول خاصة به، إضافة لالتزام المصليين بأماكن تم تحديدها للجلوس وعدم التحرك منها إلا أثناء طقس التناول، كما أكدت الإيبارشية أنه سيتم صرف الشعب دون توزيع "لقمة البركة".