شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، ضبط 15 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمى في محافظات اسوان، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، إن ذلك ما أسفرت عنه الحملات المرورية المكثفة على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك ضمن حالة الطوارئ القصوى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعدادا لعيد الاضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والحفاظ على صحة المواطن، مع تزايد الاقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة ،أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير 10 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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كان الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، قال إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة بدورها الرقابى الهام على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ،ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الامن المركزى .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ،أن هناك متابعة على الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها , وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر , وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية .

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.