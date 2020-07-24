شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا صحة لتحديد زمن الخطبة بـ7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم صحة دراسة تقليل زمن خطبة الجمعة، مع عودة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، ولم نصل حتى الآن إلى مدة زمنية محددة لخطبة الجمعة.

وقال جمعة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيبدأ لمدة ثلاثة أيام عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدا لعرض الخطة على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لم يتم التطرق إلى تحديد زمن خطبة الجمعة مطلقا ضمن خطة العودة التدريجية لخطبة الجمعة.

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وفى نفس السياق أصدرت وزارة الأوقاف بيانا أكدت فيه أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأى بيان فى هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط ، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق .

وقالت الوزارة إنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث فى هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، علما بأن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان.

واختتمت الوزارة قائلة:"مع التأكيد على إحالة من يدلى أو يثبت إدلاؤه بأى تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق ، نظرا لما يثيره أى حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت، ونأمل من كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة تحرى الدقة و عدم نشر أى أخبار فى هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التى تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمى".