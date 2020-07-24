شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود إسلبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة التنقلات الداخلية للضباط، وشملت تولى العقيد أحمد الوتيدى مفتش مباحث غرب الجيزة، منصب رئيس مباحث قطاع الغرب، وتولى العميد علاء فتحى مفتش مباحث جنوب الجيزة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

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كما شملت الحركة، تولى العميد مصطفى فتحى منصب مدير مباحث التموين، والمقدم إكرامى البطران، رئيس مباحث الحوامدية، وكيل فرقة أكتوبر، ونقل العميد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى قطاع المال بالمديرية.