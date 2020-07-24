شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحمد العبار يشاهدان فيلما عن العمل بفندق "العنوان" مراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فيلما تسجيليا عن فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف -الساحل الشمالى -سيدى عبد الرحمن.

وأكد العنانى، أن العمل لم يتوقف رغم الظروف، وأن الفندق سار بوتيرة سريعة، لافتا إلى أن محافظة مطروح بها 34 فندقا، نصفهم فى الساحل الشمالى، وهذه بداية بإنشاء فنادق بنفس المستوى، وكل يوم فى جنوب سيناء والبحر الأحمر الأعداد تتزايد و1400 اجنبى يصلون المدينتين يوميا، قائلاً:"السياحة ستعود اقوى مما كانت".

ووجه محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على تواجده اليوم في افتتاح فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف -الساحل الشمالى -سيدى عبد الرحمن.

وقال العبار، إن فندق العنوان مراسى منتجع الجولف، هو الأول خارج الامارات العربية المتحدة، تم افتتاح الفندق فى 2020 رغم ان موعده كان فى 2012، على الرغم من الظروف التى تمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد رئيس شركة إعمار العقارية، أهمية هذا الموقع بالنسبة للمسافرين فى المنطقة العربية ونشارك فى النمو السياحى فى مصر، قائلاً: "نشكر الحكومة على مساندتهم، والحجم الذى نراه من الاستثمارات يدل على ايمان الحكومة بأهمية الاستثمار"

وافتتح منذ قليل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى الساحل الشمالى ، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف -الساحل الشمالى -سيدى عبد الرحمن، فى حضور اعلامى مصرى ودولى ولفيف من رجال الاعمال والسياحة.

ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط فى هذه المنطقة وأكثرها تميزاً ورقياً، وهنا يبرز تميز مراسى التى أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية فى الساحل الشمالي، وهى الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف. ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدى عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.

وتضم مراسى 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، و تتميز مراسى بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتى تسهم فى تدعيم الروابط العائلية، وتحتوى مراسى على العديد من المناطق التى تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا فى جو من المرح والبهجة فى محيط آمن.

وتوجد فى مراسى أكبر مارينا لليخوت فى جنوب البحر المتوسط بسعة 236 مرسى لليخوت إلى جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وأول مارينا دولية فى الساحل الشمالى بقدرة على استضافة اليخوت الفاخرة والتى يصل طولها إلى 150 متر ويضم مجتمع مراسى ملعباً للجولف رائع التصميم يتألف من 18 حفرة وهو من تصميم المهندس المعمارى ذو الشهرة العالمية بيتر هارادين.

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