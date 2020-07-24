حركة تنقلات الجيزة.. من هم رؤساء ومفتشو القطاعات الجدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة تنقلات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تغييرات عدة في منصبي رؤساء ومفتشي القطاعات.

العميد علاء فتحي ترأس قطاع أكتوبر، والعميد أحمد الوتيدي رئيسًا لقطاع الجنوب، مع تجديد الثقة في رؤساء قطاعي الغرب والشمال.

منصب مفتش الفرقة شهد حركة تغييرات بالجملة بعد تصعيد عدد من القيادات الشابة، إذ تولى المقدم محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والمقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

وتولى العقيد أيمن الشرقاوي منصب مفتش فرقة الغرب (بولاق-الجيزة) والعقيد محمد مختار مفتشا لفرقة الشرق (الصف-أطفيح) والعقيد هاني شعراوي مفتشًا لفرقة الوسط (الدقي-العجوزة) في الوقت الذي تولى المقدم إكرامي البطران منصب وكيل فرقة حدائق أكتوبر.