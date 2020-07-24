مصادرة 10 آلاف عبوة سجائر و18 ألف عبوة أدوية محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1217 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة العمرانية لقيامه بإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع.

كما أسفرت عن ضبط ( 4850 قطعة قميص "منتج نهائي ، تحت التجهيز" ، وكذا 2500 متر أقمشة "مستلزمات إنتاج" ، و (13 ماكينة كي وخياطة "أدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة سوهاج لحيازته (182) صنف علاجي بإجمالي (18245 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " القلب - السكر – الضغط – العظام " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1569) قرص أدوية مخدرة "خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.

وخلال حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت الجهود عن ضبط 82 قضية بإجمالي مضبوطات (10195) عبوة سجائر.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.