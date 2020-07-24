حركة تنقلات الجيزة.. "ربيع" مفتشا لحدائق أكتوبر و"إكرامي" وكيلا للفرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شملت حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الجيزة إضافة فرقة جديدة تتولى مسؤولية تأمين منطقة حدائق أكتوبر.

وتضمنت الحركة تولي المقدم محمد ربيع منصب مفتش قطاع حدائق أكتوبر، وتصعيد المقدم إكرامي البطران ليتلى منصب وكيل الفرقة.

وبعد سنوات لم يطرأ أي تغيير على قسم شرطة إمبابة، شهد عودة الرائد مؤمن فرج ليترأس وحدة المباحث قادما من قسم شرطة العياط.

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الحركة التي أجراها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شملت تولي العميد علاء فتحي رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر، والعميد أحمد الوتيدي رئيسا لقطاع الجنوب.

وتولى العقيد مصطفي ياسين مدير مكتب مباحث الأموال العامة، والعميد محمد مصطفى مديرا للعمليات، والعميد مصطفى فتحي مديرا لإدارة مباحث التموين، ونقل العميد خالد أبو العلا إلى قطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال.

وجدد "السبيلي" الثقة في العميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع الغرب، والعقيد محمد إمبابي لإدارة مكافحة سرقة السيارات.