حركة تنقلات الجيزة.. "الصغير" مفتشا للهرم و"المسلمي" للمساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهدت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي تغييرات عدة في قطاع المباحث. شملت الحركة تصعيد المقدم محمد الصغير ليترأس فرقة الهرم، والرائد أحمد عكاشة رئيسا لمباحث العمرانية، والرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث مركز شرطة أطفيح، والرائد إسلام السيد رئيسا لمباحث قسم الطالبية، والرائد محمد العشري رئيسا لمباحثا مركز شرطة الصف. وتضمنت الحركة العميد عمرو البرعي وكيلا لإدارة المال، والرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث الهرم، ونقل الرائد محمد مصباح إلى المساعدات الفنية، وتجديد الثقة للرائد محمد المسلمي لإدارة المساعدات الفنية. Advertisements الحركة التي أجراها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شملت تولي العميد علاء فتحي رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر، والعميد أحمد الوتيدي رئيسا لقطاع الجنوب. وتولى العقيد مصطفي ياسين مدير مكتب مباحث الأموال العامة، والعميد محمد مصطفى مديرا للعمليات، والعميد مصطفى فتحي مديرا لإدارة مباحث التموين، ونقل العميد خالد أبو العلا إلى قطاع الوحدات. وجدد "السبيلي" الثقة في العميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع الغرب، والعقيد محمد إمبابي لإدارة مكافحة سرقة السيارات.

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