محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة التنقلات الداخلية للضباط. الحركة التي أجراها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شملت تولي العميد علاء فتحي رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر، والعميد أحمد الوتيدي رئيسا لقطاع الجنوب. وتولى العقيد مصطفي ياسين مدير مكتب مباحث الأموال العامة، والعميد محمد مصطفى مديرا للعمليات، والعميد مصطفى فتحي مديرا لإدارة مباحث التموين، ونقل العميد خالد أبو العلا إلى قطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال. وجدد "السبيلي" الثقة في العميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع الشمال، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع الغرب، والعقيد محمد إمبابي لإدارة مكافحة سرقة السيارات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات.. "فتحي" رئيسا لأكتوبر وتصعيد "الوتيدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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