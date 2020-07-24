مصرع 3 من أسرة واحدة في انهيار جزئي بعقار قديم بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لقيت سيدة وابنيها مصرعهم إثر انهيار سقف غرفة عليهم في عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة، وتم انتشال الجثث ونقلهم إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفيين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بصحبة عدد من سيارات الإسعاف ونجحوا في انتشال 3 جثث ونقلهم لمشرحة المستشفى التابعة لدائرة القسم.

وكشفت المعاينة المبدئية لمكان الانهيار الذي حدث نتيجة سقوط جزئي لغرفة بها شروخ بالسقف والحوائط بالطابق الثاني والتي كانت تقطنه الثلاثة ضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.