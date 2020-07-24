برلماني يطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات ملف سد النهضة.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب دعوة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة عامة طارئة بعد غد الأحد بحضور كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، لمناقشة آخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة الذي يمس الأمن القومي المصري والأمن المائي.

وقال عبدالغني، في بيان له، الجمعة، إنه على الرغم من انعقاد قمة إفريقية مصغرة بحضور مصر والسودان بهدف التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملء الأولى والتشغيل السنوي للسد، إلا أن الجانب الإثيوبي استمر في المراوغة حتى تلك اللحظة، ففي خلال أسبوعي المفاوضات قام بإنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بإجراء تصرف أحادي الجانب ضاربا عرض الحائط بالتزاماته أمام القمة الأفريقية.

وتابع:" كذلك محققا خطرا جسيما يمس حياة ووجود الشعب المصري و أجياله القادمة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل استمر الاستفزاز من قبل المسئولين الإثيوبيين حيث هنأ وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو اندراجاشيو" عبر حسابه على تويتر شعبه على إتمام المرحلة الأولى من ملء خزان السد قائلاً: "تهانينا! كان نهر النيل والآن أصبح هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر، منها ستحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنمية". وتابع: "في الحقيقة.. النيل لنا".!!".

واستكمل :" نظراً لأهمية ذلك الملف الذي يمس روح وحياة الشعب المصري في المياه شريان الحياة وهذا الملف من أهم ملفات الأمن القومي المصري (الأمن المائي)، فإنه باعتبارنا ممثلين عن الشعب المصري والحفاظ على مصالحه التي أوكلنا إياها فإنني أطالب بضرورة الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة هذا الملف الهام".