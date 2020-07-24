ليلة صوفية.. وائل الفشنى يستضيف إيهاب يونس على مسرح النافورة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا تحت عنوان "ليلة صوفية"، يحييه المطرب وائل الفشنى الذى يستضيف المنشد الشيخ إيهاب يونس، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 26 يوليو على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، أنا لو شكيت اللى بيا وغيرها .

يشار إلى أن وائل الفشنى تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، التحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سبباً فى عدم استكمال دراسته به، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك وقدم عزفًا ذا نمط مختلف إذ أدخل آلات الإيقاع الشرقى على الموسيقى الغربية واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لعدد من تترات المسلسلات التلفزيونية.

أما الشيخ إيهاب يونس، فتخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006، بدأ مشواره مع الإنشاد فى عمر الـ 13 عاما وتأثر بكبار المنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندى وطوبار، عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل، وفي 2007 أسس فرقته الخاصة وأحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم .