5 آلاف جنيه غرامة.. الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح من الطب البيطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بحظر نقل وحفظ جلود الهدي و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح.

وقالت المحافظة، في بيان لها، الجمعة، سيتم فرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

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ولفت راشد، إلي تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات؛ لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

وأشار محافظ الجيزة، إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.